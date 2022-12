Juventus | Kean | In campionato c' è il Napoli | ma ci siamo anche noi Sarà una bella competizione

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Moise, attaccante della, ha parlato a DAZN dopo la gara amichevole contro il Rijeka vinta 1 - 0, di seguito le sue parole: "Ogni partita, ogni gol è sempre importante finché indossi la maglia della Juve, la cosa importante è lasciare il campo con un ottimo risultato. Ci stiamo allenando bene, adesso ci raggiungeranno quelli che hanno disputato la Coppa del Mondo, ci saremo tutti. La squadra sta bene, stiamo facendo delle ottime prove, adesso manca una partita per essere pronti per la ripresa del". A cosa puntate dentro di voi in? "Sicuramente c'è il, ma cinoi.una, èbello competere con ottime squadre come ...

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Moiseha regalato allail successo contro il Rijeka in amichevole e a Dazn ha commentato: 'Ogni partita, ogni gol è sempre importante finché indossi la maglia della Juve, la cosa importante è ...Commenta per primo L'amichevole dellacontro il Rijeka che ha visto i bianconeri allenati da Max Allegri vincere per 1 - 0 con gol di Moiseè stato anche l'occasione per il nuovo direttore generale Maurizio Scanvino di ... Gol e condizione, ora Kean è l'uomo in più. Per il presente e il futuro...nella Juve Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il difensore bianconero è stato intervistato ai microfoni di Dazn, dove ha parlato della sua carriera e della stagione del club bianconero ...