Juventus | il Barcellona pensa a Cuadrado

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Dalla Spagna arriva l’indiscrezione secondo cui i catalani sarebbero interessati a Juan. Il terzino potrebbe salutare a fine stagione Lasembra intenzionata a puntare il tutto e per tutto su nuovi terzini sulle fasce, con il contratto di Juanche potrebbe finire per non essere rinnovato. Il terzino colombiano va in scadenza L'articolo

JuveLive

Infine, poco apprezzato Mephis Depay, in uscita dale già cercaCommenta per primo Laè pronta ad ascoltare le offerte per Adrien Rabiot . Con il contratto in scadenza il ... Arsenal, Tottenham econtinuano a monitorare la situazione riguardante ... Calciomercato, saluta la Juventus e va al Barcellona: non è Rabiot Adrien Rabiot si è messo in evidenza nel corso delle ultime giornate del primo round del nostro campionato: gol contro l' Inter, assist contro il Verona e anche contro la Lazio, che gli hanno fatto gu ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...