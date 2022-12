Juve | quel flirt con Volkswagen citato da Agnelli E Marchionne alzò l’offerta

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nella lettera con cui Andreaha salutato i dipendenti dopo aver rassegnato le sue dimissioni da presidente dellantus il 28 novembre 2022, l’ormai ex numero uno bianconero ha voluto ricordare tutti i traguardi raggiunti in 12 anni di gestione: «Siamo abituati per storia e Dna a vincere. Dal 2010 abbiamo onorato la nostra L'articolo proviene da Calcio e Finanza.