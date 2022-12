Juve | Kean avvisa il Napoli | ‘Ci siamo anche noi per lo scudetto’

La Gazzetta dello Sport

In campo in serata anche Lazio, Inter e Monza- Rijeka 1 - 0, decisivoSeconda vittoria in due amichevoli per la Juventus. Dopo il successo di prestigio in casa dell'Arsenal, i bianconeri oggi hanno superato anche il Rijeka allo Stadium ......per primo Moiseha regalato alla Juventus il successo contro il Rijeka in amichevole e a Dazn ha commentato: 'Ogni partita, ogni gol è sempre importante finché indossi la maglia della, la ... Gol e condizione, ora Kean è l'uomo in più. Per il presente e il futuro...nella Juve Moise Kean, attaccante della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Dazn al termine dell'amichevole vinta per 1-0 contro il Rijeka: "Ogni partita, ogni gol ...Napoli Juventus si preannuncia una sfida infuocata, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di un bianconero sulla lotta scudetto in Serie A ...