Judo | Alice Bellandi e le donne fanno la storia al Masters di Gerusalemme Uomini sottotono

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Pink power” per l’Italia sul tatami della Pais Arena di, sede del2022, ultimo evento stagionale del World Tour di. La Città Santa, in passato culla di tre grandi religioni, è stata teatro del mai e visto sentito per il movimento nostrano: una vittoria e due terzi posti tutti griffati dalle ragazze del Bel Paese. Partiamo dalla fine, ovvero dal successo dinell’ultima giornata: la 24enne bresciana, nel passaggio della categoria fino a 78 kg, ha trovato l’equilibrio sopra la follia. Una stagione nella quale i risultati erano stati i seguenti: Secondo posto nel Grand Prix Portugal. Terzo posto nel Grand Slam di Tel Aviv. Bronzo agli Europei di Sofia. Vittoria nel Grand Slam Hungary. Vittoria nel Grand Slam a Baku....