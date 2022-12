“Italiano strangolato nell’ambasciata dell’Uruguay” | ma la Procura è costretta a chiedere l’archiviazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Era entrato nall’ambasciata italiana in Uruguay scavalcando un cancello. E a quel punto era stato fermato da un un uomo della sicurezza che lo aveva messo pancia a terra, impedendogli di respirare fino a provocargli un arresto cardiaco. È stato ucciso così,, Luca Ventre, il 35ennemorto il primo gennaio del 2021 a Montevideo. La ricostruzione per ladi Roma è chiarissima, ma i magistrati hanno chiestodell’indagine avviata in Italia per improcedibilità, in quanto l’indagato non è mai stato presente nel territorio. A essere iscritta nel registro degli indagati daltore aggiunto, Sergio Colaiocco, era stata la guardia giurata Ruben Eduardo Dos Santos Ruiz, accusato di omicidio preterintenzionale. In base a quanto ricostruito ...