Italiani uccisi in Germania | anche loro di Messina Il giallo del cadavere in giardino

Corriere della Sera

Christian Zoda aveva 23 anni, Sandra Quarta 20. Giovani come le vittime in Inghilterra. La polizia tedesca ha fermato un uomo di 52 ...Il mistero di Nino e Francesca:inseguendo il sogno inglese ALESSANDRA RIZZO 23 Dicembre 2022 Sempre secondo indiscrezioni non confermate, il giovane fermato potrebbe essere un coinquilino o ... Due fidanzati italiani uccisi in Germania: lei 20 anni, lui 23. Nuovo giallo dopo quello dello Yorkshire Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Christian Zoda aveva 23 anni, Sandra Quarta 20. Giovani come le vittime in Inghilterra. La polizia tedesca ha fermato un uomo di 52 anni ...