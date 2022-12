Istat | gran ripresa turismo ' 22 ma non a livelli pre - Covid

(Di venerdì 23 dicembre 2022) I primi nove mesi del 2022 segnano un forte recupero per il settore turistico, ma le presenze dei clienti negli esercizi ricettivi sono ancora circa 39 milioni in meno rispetto al 2019 ( - 10,3%). Lo ...

Agenzia ANSA

Lo rileva l'. Il bilancio da gennaio a settembre si chiude con circa 174 milioni di presenze di clienti italiani e 164 milioni di stranieri: un sostanziale riequilibrio delle due componenti ...... le associazioni di categoria salutano positivamente il datoche stima a dicembre un aumento ... per i consumatori siamo ancora ben lontani dai livelli registrati inparte dello scorso anno, ...