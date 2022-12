Iraq Paese amico La Meloni porta il saluto dell' Italia ai soldati all' estero

Sky Tg24

L'è unamico che ha dimostrato ancora una volta di credere nella democrazia con la recente formazione del Governo'. 'L'- ha aggiunto Meloni - è una Nazione che ha compiuto importanti ...ROMA - "L'è unamico che ha dimostrato ancora una volta di credere nella democrazia con la recente formazione del Governo. L'è una nazione che ha compiuto importanti passi avanti sul piano della ... Giorgia Meloni in Iraq, ha incontrato il premier Al Sudani e i militari italiani. FOTO Meloni: sono in partenza per l'Iraq per portare auguri di Natale Milano, 22 dic. - "Sono in partenza per l'Iraq dove insieme coi ministri Crosetto e Tajani abbiamo… Leggi ...Giorgia Meloni è giunta a Baghdad, in Iraq, dove questa mattina è stata accolta dal primo ministro Mohammed Shia Al Sudani con cui ha avuto un colloquio al Palazzo ...