Iraq | Meloni incontra Al Sudani | «Paese amico | lo vogliamo forte» Poi l’omaggio ai militari italiani video

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Non solo il contingente italiano. Nel corso della sua visita in, Giorgiahato anche il primo ministro, Mohammed Shia al-, per quello che è stato il suo primo bilaterale fuori dall’Europa. Un’occasione della quale si è detta «molto lieta», sottolineando la centralità delnel difficile contesto del Medio Oriente. «L’è un, che ha dimostrato ancora una volta di credere nella democrazia con la recente formazione del governo», ha detto il presidente del Consiglio a margine del colloquio con l’omologo iracheno. LEGGI ANCHEin partenza per l': «I nostri soldati si sacrificano più di noi. Voglio dare un segnale» Giorgia...

TGCOM

Così la premieralle truppe in. Chigi... aveva dichiaratonel corso dell'incontro con i parlamentari di Fratelli d'Italia alla Camera per uno scambio di auguri natalizio, 'Voi sapete che inl'Italia ha il comando della missione ... Giorgia Meloni in Iraq, incontro con il contingente militare italiano Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...«L'Iraq è pronto a fornire all'Italia ciò di cui ha bisogno in termini di petrolio e gas» ha detto Sudani. Dopo l'incontro col collega iracheno, Meloni ha incontrato il presidente iracheno Abdel Latif ...