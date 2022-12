Iraq | Meloni a Erbyl | in dono tricolore con firme militari | premier si commuove

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Momento di commozione per Giorgiadurante la sua visita aiitaliani di stanza a, in. Al termine di un breve e sentito discorso, lariceve inun grossocon ledi tutti ipresenti.non riesce a trattenere l’emozione anche di fronte al secondo regalo: un grande mosaico della sua immagine in cui ogni tessera è formata con le fotografie dei soldati italiani del contingente in. Poi i saluti e i selfie con ie il taglio di una grossa torta con il simbolo della Repubblica italiana. “Grazie per l’accoglienza, mi avete fatto sentire in famiglia”, dice. L'articolo ...

