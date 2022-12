Inter e Napoli su Ounahi | lui ha scelto | 'Vi dico dove giocherò'

fcinter1908

Lasciata l'Isola nel 1991, si afferma sulle panchine die Fiorentina. I Viola, con lui al ... Sulla sua strada ci saranno poi, Monaco e la Nazionale greca, prima della sua consacrazione ...- E' un ritorno dopo 31 anni nella società che portò dalla serie C alla serie A. Ma il mister romano ha un curriculum impressionante: ha allenato tra le altre Juventus,, Roma, Fiorentina,, ma la perla resta l'impresa in Premier league con lo scudetto con il ... Modugno (Sky): “Inter-Napoli Dopo il Villarreal Spalletti mi ha detto che…” Non stupisce nemmeno l’assenza del Napoli, dalla riapertura di questa inchiesta. La Procura di Torino non si è interessata dell’affare Osimhen con il Lille, quindi resta inattaccabile l’assoluzione di ...Il centrocampista marocchino Azzedine Ounahi, talento in mostra al fianco di Amrabat nell'ultimo Mondiale di Qatar 2022, sta raccogliendo numerosi interessamenti sul suo conto. Tra ...