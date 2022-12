Calciomercato.com

Calciomercatodel Valencia è l'obiettivo principale: per arrivare all'americano serve prima cedere e Gagliardini è il maggiore indiziato Continuano le voci di un nuovo colpo dell'per rinforzare ...Calciomercato: in entrata piace il primo obiettivo dei nerazzurri è Marcus Thuram, poi Scalvini edel Valencia L'è al lavoro sul mercato sia sul fronte delle uscite che degli acquisti. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il nome principale sulla lista dei dirigenti ... Inter, c'è Musah per il centrocampo: distanza sulla formula In attesa che rientri il croato, costretto a saltare nove partite per infortunio, il centrocampo nerazzurro si regge su Barella-Calha-Miki. Contro la Reggina buoni segnali anche da Asllani ...Tutti pazzi per i campioni del mondo dell'Argentina, nonostante l'aumento delle loro quotazioni di mercato. Così mentre prende sempre più corpo ...