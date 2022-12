Infortunio Maignan | le sue condizioni preoccupano Pioli | le ultime

(Di venerdì 23 dicembre 2022) In casa Milanledi, il portiere potrebbe dover star fuori un altro mese e dunque saltare anche la finale di Supercoppa In casa Milanledi, il portiere potrebbe dover star fuori un altro mese e dunque saltare anche la finale di Supercoppa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il francese continua a non recuperare dal problema al polpaccio e salterà sicuramente la prima partita di gennaio., però, è in dubbio anche per la sfida contro l’Inter di Supercoppa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... come l'arrivo anticipato di Sportiello per sopperire alla deludente assenza di Mike. Come appreso negli ultimi giorni, il portierone francese non sta recuperando dall'al ...Mike, Divock Origi, Zlatan Ibrahimovic, Junior Messias e Alessandro Florenzi sono out. Ma ... Il terzino destro del Milan è rientrato dopo un lungo stop di tre mesi per il graveal ... Infortunio Maignan, Milan costretto ad accelerare: tifosi sempre più preoccupati Dopo lo sbarco a Malpensa di ieri sera, è iniziata l'attesa del mondo rossonero per gli esami strumentali ai quali si dovrà sottoporre Mike Maignan per capire lo stato reale del suo polpaccio. Il musc ...