Infn | bando | 203 nuove posizioni su progetti Pnrr

(Di venerdì 23 dicembre 2022) riservate a giovani con laurea o diploma – Sono 203 leposizione bandite a concorso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per giovani laureati e laureate, e diplomati e diplomate, da reclutare in tutta Italia suidi scienza di frontiera e a forte vocazione tecnologica finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), di cui oltre il 40% al Sud. Si selezionano 69 neodiplomate e neodiplomati ITIS o di scuola superiore con breve esperienza professionale per profili di tecnico negli ambiti del calcolo, dell’elettronica e della meccanica e laureate e laureati magistrali in fisica, ingegneria, informatica, matematica, biologia per 134di tecnologo della ricerca a tempo determinato. Le competenze richieste sono di meccanica, sistemi di alto vuoto, sistemi ...

Agenzia ANSA

di entrare a far parte della comunità scientifica italiana e internazionale e di lavorare su nuovi progetti di punta per la ricerca di eccellenza', ha commentato il presidente dell', Antonio ... Infn, bando per 203 posizioni per laureati e diplomati - Scienza ... L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare cerca in tutta Italia 69 diplomate e diplomati e 134 laureate e laureati. Sono infatti 203 le nuove posizione bandite a concorso per reclutare giovani da far la ...L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è alla ricerca di nuovo personale da assumere su territorio nazionale, in particolare possiamo trovare posizioni lavorative aperte anche a Catania.