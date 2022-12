Infinito Ranieri | dopo decine di grandi storie tra Italia | Francia | Spagna e Gb accetta l' ennesima panchina a Cagliari

FirenzeViolaSuperSport Live

- E' un ritorno dopo 31 anni nella società che portò dalla serie C alla serie A. Ma il mister romano ha un curriculum impressionante: ha allenato tra le altre Juventus, Inter, Roma, Fiorentina, Napoli,...Il brano racconta in poesia un viaggio in mare che sembrae l'emozione di poter scorgere l'altra sponda alla fine della traversata. Massimoha calcato per la prima volta il palco del ... Calcio mercato"infinito":"Big-Ben" ha detto stop Il 13 dicembre alle 21 al teatro Ponchielli di Cremona concerto di Massimo Ranieri, poliedrico artista autore di alcuni dei più bei brani della musica italiana. Dopo aver vinto ...Il segretario regionale illustra le ragioni per cui il 15 dicembre il sindacato sarà in piazza Alessandrini proprio sotto l'assessorato regionale alla sanità, settore che ancora una volta, denuncia il ...