Inchiesta plusvalenze Juve | la Procura della Figc riapre il caso | altri 9 club coinvolti

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Torino – Lasi attiva nuovamente per l’sulleche coinvolge lantus e. La società bianconera, in particolare, è al centro di un’di Torino sui bilanci del. “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che iltore Federale, esaminati i documenti e gli atti istruttori dell’indagine penale ‘Prisma’ trasmessi dallaRepubblica presso il Tribunale di Torino, ha proposto, ai sensi dell’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva, ricorso per revocazione parzialedecisione ...