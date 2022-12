In memoria di Pucci e degli anni in cui si impara a vivere Ragazzo in fiamme

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La prima volta che ci siamo conosciuti mi ha detto: “Mi pare di conoscerti” e invece no, non ci eravamo mai incontrati. Lui era il cliente e io il libraio, ci abbiamo messo nulla a diventare amici. Sodali, come amava dire lui. Comprava greci e latini e poi molti altri libri, alcuni per una forma erotica di piacere per lui incontenibile che passava dalla cucina alla letteratura antica fino ai saggi storici. Si sarebbe detto un tempo che lui fosse il prototipo del lettore Einaudi, quella categoria teorizzata e praticata con successo da Roberto Cerati che il libro Einaudi l’aveva saputo vendere (valorizzandolo) come nessuno mai. E così fu facile passare dai libri nuovi che comprava da me ai libri usati, di quel secondo Novecento einaudiano che noi amavamo tantissimo. I Coralli, i corallini come li chiamavamo, con la copertina rigida e la sopraccoperta, poi certo i Millenni, i Gettoni e la ...