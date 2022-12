Imprese | Marta Testi Elite | Podcast per valorizzare e dare voce a esperienze di successo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roma, 23 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Raccontare lediitaliane, ripercorrendo le tappe decisive del loro percorso di crescita: è con questo obiettivo che, società del Gruppo Euronext, ha lanciato ‘Voci di', ilche ha come protagonisti imprenditori e manager delledel network nato in Borsa Italiana nel 2012, che si sono distinte nei loro rispettivi settori. "- dice in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, ces di- ha festeggiato quest'anno i suoi primi 10 anni. E' stata una prima decade di lavoro intenso al fianco delle aziende, a sostegno dell'eccellenza imprenditoriale del nostro Paese e dell'economia reale. Una storia di...