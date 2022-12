Il video dell' alce che perde le corna diventa virale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Una telecamera di sorveglianza in Alaska ha ripreso unche, dopo aver iniziato a tremare vistosamente, ha perso entrambe le sue. I padroni di casa, i coniugi Bogert, hanno riferito che l'...

Agenzia ANSA

Una telecamera di sorveglianza in Alaska ha ripreso un alce che, dopo aver iniziato a tremare vistosamente, ha perso entrambe le sue corna. I padroni di casa, i coniugi Bogert, hanno riferito che l'......'Ong. "Quello che risulta invece molto chiaramente - ha denuncato ancora Open Arms - è come dalle ore 12 alle ore 20.50 il mezzo militare si sia limitato a fare riprese fotografiche eai ... Tpi, ecco foto e video originali dell'incontro autogrill Renzi-Mancini Dopo che il Parlamento europeo ha manifestato l'intenzione di inserire il gruppo Wagner nell'elenco delle organizzazioni terroristiche, il «recruiter» Yevgeny Prigozhin ...GENZANO (attualità) - doni e dolci natalizi ai bambini ricoverati presso il reparto di neonatologia e pediatria dell'ospedale dei Castelli. ilmamilio.it Come da tradizione ormai da molti a ...