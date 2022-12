Il turno del 26 dicembre

Leggi su seriea24

(Di venerdì 23 dicembre 2022) SuperLega Credem Banca2a giornata di ritorno: Club in campo alle 18.00 nel lunedì di Santo Stefano. Diretta RAI Sport per lo scontro lombardo Milano – Monza. A Trento va in scena il derby dell’Adige, a Piacenza quello della via Emilia Si rinnova l’appuntamento con il grande volley a Santo Stefano per i Club di SuperLega Credem Banca, che lunedì 26si sfideranno nella 2a giornata di ritorno della Regular Season. Tutti i team si preparano a scendere in campo alle 18.00. In cantiere unvivace, ricco di derby e match interessanti, a pochi giorni dai Quarti di Del Monte® Coppa Italia, in programma il 28 e 29. Derby dell’Adige, alle 18.00 di lunedì, sul campo della BLM Group Arena tra Itas Trentino e WithU Verona. I vice campioni del mondo sono stati travolgenti nella prima uscita dopo il giro di boa a Siena, ...