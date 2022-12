Il tribunale di Roma dà ragione a Facebook | «Aveva il dovere di rimuovere i contenuti di Casapound» E la pagina adesso è oscurata

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 dicembre 2022) «Questo contenuto non è al momento disponibile». E’ il messaggio che appare se si prova a consultare ladi, che è completamente. Ildi, infatti, nei giorni scorsi ha riconosciuto il diritto di Meta a nascondere la vetrina social del movimento neofascista, poiché questo istiga all’odio sociale e non rispetta i diritti fondamentali della persona, tra cui, ad esempio, la dignità umana. Secondo i giudici, «i discorsi d’odio, poiché in grado di negare il valore stesso della persona così come garantito agli articoli 2 e 3 della Costituzione, non rientrano nell’ambito della tutela della libertà di manifestazione del pensiero». In sostanza, secondo ilistiga all’odio e così facendo, oltre ...