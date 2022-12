Il ritorno di Rovazzi con il brano ‘Niente è per sempre’ | dedicato alla ex?

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Anteprima in radio il primo gennaio e poi dal 3 gennaio l’uscita su tutte le piattaforme per il nuovo singolo di Fabioè per. Del nuovo singolo non si sa di più ma è lecito dedurre che possa in qualche modo essere ‘figlio’ della rottura dicon la ex fidanzata dai capelli turchini Karen Kokeshi, che lo stesso artista ha annunciato qualche mese sui suoi social ammettendo: “Purtroppo a volte le cose belle finiscono”. Dello stesso tenore le foto postate su Instagram negli ultimi giorni daper avvicinarsi all’uscita diè per: il cantante-attore ha pubblicato una serie di foto che ritraggono coppie ‘scoppiate’ (da Albano Carrisi e Romina Power a Ilary Blasi e Francesco Totti, a Kanye West e Kim ...

