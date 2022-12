Il protagonismo cinese nell’economia globale e la necessità di un nuovo assetto multipolare

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La recente visita del presidenteXi Jinping in Arabia Saudita, con i suoi riverberi commerciali e politici, dimostra, ancora una volta, che la strategia unipolare americana di isolare i potenziali sfidanti e avversari, con l’avallo di un’Europa miope, non funziona. La Cina ha siglato importanti accordi di fornitura di petrolio e di gas. E non solo. Negli incontri di Riyad ha rinforzato la partnership e la cooperazione con i Paesi del Golfo produttori di petrolio e con quelli della Lega Araba. Per questa ragione si è parlato di una visita storica. La prospettiva, naturalmente, è di far arrivare in queste regioni e nel Mediterraneo la nuova Via della seta, la Belt and Road Initiative (Bri) con tutti i suoi progetti infrastrutturali, tecnologici e industriali. Cina e Arabia Saudita hanno firmato un memorandum per coordinare le iniziative economiche della succitata ...