Il Napoli tenta il doppio colpo per l’estate | Giuntoli vuole anticipare la concorrenza

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il calciomercato invernale delsi è aperto in netto anticipo: gli azzurri hanno già chiuso lo scambio Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria, si attendono solo le firme. Nell’affare rientrerà anche Nikita Contini, pronto a tornare adopo soli quattro mesi di prestito in blucerchiato. Il mercato di gennaio si chiuderà probabilmente qui, maè sempre al lavoro per cercare nuovi talenti per il futuro. Calciomercato, restano vive le idee Samardzic e Cheddira Due dei nomi sempre presenti sul taccuino del direttore sportivo azzurro sono quelli di Lazar Samardzic dell’Udinese e Walid Cheddira del Bari. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” ha fatto il punto della situazione. Lazar Samardzic (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) La volontà delè ...

ilmattino.it

BERRETTINI & SINNER Dopo l'ATP di, dove perde in finale con Musetti chiaramente handicappato ... E, mentre il romanoun impossibile recupero almeno per la fase finale di coppa Davis a ......dubbi As Roma 23/10/2022 - campionato di calcio serie A / Roma -/ foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Jose' Mourinho L'offerta del Portogallo per la panchina a José Mourinho... Napoli, tenta di rubare un’auto al rione Alto: arrestato Juventus, che incubo: secondo caso plusvalenze. Nuovi club coinvolti in un fascicolo autonomo aperto dalla Procura Figc Come spiegato da La Gazzetta dello Sport nelle carte dell’inchiesta Prisma le pl ...Vlahovic, il rientro è un mistero: si tenta il recupero per il Napoli. La pubalgia continua a tormentare il serbo La Gazzetta spiega così la situazione di Dusan Vlahovic. Il problema è sempre lo stess ...