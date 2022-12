Il messinese Christian Zoda ucciso in Germania | il corpo di una 20enne sepolto nel giardino dell' unico sospettato

Gazzetta del Sud

Prima la ricerca di una giovane donna italiana scomparsa ad Albstadt. Poi la sparatoria per strada nella quale ha perso la vita ilZoda. Quindi il ritrovamento del cadavere di Sandra Quarta seppellito nel giardino di proprietà quello che potrebbe essere l'autore (italiano pure lui) di entrambi i delitti. Altri ...IlZoda ucciso in Germania, il corpo della 20enne sepolto nel giardino del sospettato Il messinese Christian Zoda ucciso in Germania, il corpo di una 20enne sepolto nel giardino dell'unico sospet Prima la ricerca di una giovane donna italiana scomparsa ad Albstadt. Poi la sparatoria per strada nella quale ha perso la vita il messinese Christian Zoda.Il Brasile è la nazionale più vincente di sempre, con cinque mondiali in bacheca, l'ultimo conquistato nel 2002. A tallonarlo con quattro la Germania, reduce da un'altra cocente eliminazione ai gironi ...