Il figlio di Pelé | «Voglio ringraziare tutti per le preghiere che riceviamo per nostro padre»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ildi, Edinho, ex portiere del Santos e del Sao Caetano, ha parlato delle condizioni di salute delIldi, Edinho, ex portiere del Santos e del Sao Caetano, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «per l’affetto, i messaggi e lecheper. Lo dico a nome mio e di tutta la famiglia. Con certezza, noi riferiamo tutto a lui, ilRei e idolo massimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Agenzia ANSA

Ildi, Edinho, ex portiere del Santos e del Sao Caetano, ha parlato delle condizioni di salute del padre Ildi, Edinho, ex portiere del Santos e del Sao Caetano, ha parlato in ...'Voglio ringraziare tutti per l'affetto, i messaggi e le preghiere che riceviamo per nostro padre. Lo dico a nome mio e di tutta la famiglia'. A dirlo è ildi, Edinho, ex portiere del Santos e del Sao Caetano che ora fa l'allenatore e guida il Londrina, squadra della Serie B brasiliana. 'Le mie due sorelle più grandi di me sono lì con lui, ... Figlio Pelé, 'alleno, ma ogni giorno prego per papà'