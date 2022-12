Il duro attacco di una modella brasiliana di OnlyFans ai Mondiali

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Aidi calcio del Qatar 2022 tante sono state le donne che soo riuscite a rendersi protagoniste. C’è chi come Ivana Knoll ha riscosso un enorme successo per i suoi outfit bollenti allo stadio, e chi invece ha fatto scalpore per essersi spogliata, restando in Senza veli per celebrare il successo dell’Argentina. Adesso, una volta terminati i, spunta una nuova donna che fa parlare per una dura critica alla FIFA e alla rassegna calcistica. L’dellaUnadiha attaccato la Coppa del Mondo del Qatar per aver influito sui suoi guadagni sottraendo l’attenzione maschile. Kerolay Chaves, 21 anni, nota come White Fairy sulle piattaforme dei social media, si è lamentata del fatto che il torneo abbia avuto un impatto ...