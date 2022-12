Il caso dell’Estonia e del bug delle CIE | cosa accadrebbe se succedesse in Italia?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nel 2017 in Estonia un problema al chip della Carta di identità elettronica così come l’hanno pensata lì ha messo a rischio i dati di oltre metà della popolazione del paese. In India un big di sistema ha portato a emergere centinaia di migliaia di numeri Aadhaar (che identificano i cittadini come un’identità digitale). Nel dibattito SPID CIE che si sta tenendo in questi giorni, è impossibile non guardare a casi come questi – che dovrebbero insegnare a tutto il resto del mondo abisogna prestare massima attenzione – e chiedersi, in particolar modo in riferimento alCIE Estonia –succederebbe se capitasse nel nostro paese. LEGGI ANCHE >>> Quintarelli, inventore dello SPID, sulla migrazione dati nel wallet europeo: «Difficile pensare sia completata entro il 2028» Cie Estonia: la questione del bug nel 2017 Come ...