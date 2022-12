(Di venerdì 23 dicembre 2022) "Sto per partire per Kyiv, per passare illì. Tanta gente è senza luce, senza riscaldamento". Lo dice ai media vaticani l'del, il, che ha fatto ...

"Sto per partire per Kyiv, per passare il Natale lì. Tanta gente è senza luce, senza riscaldamento". Lo dice ai media vaticani l'Elemosiniere del Papa, ilKrajewski, che ha fatto prima tappa a Leopoli portando personalmente gli aiuti raccolti nei giorni scorsi. Migliaia gli "indumenti che aiutano a sopravvivere in questo tempo molto ...La missione di solidarietà al popolo ucraino delKrajewski, Elemosiniere del Papa, fa i conti con le lunghe file ai confini, con il gelo dell'inverno, con il buio forzato a causa dei blackout nel Paese. E dopo la sosta a Leopoli, si ... Il cardinale Konrad Krajewski, l’Elemosiniere del Papa trascorrerà il Natale a Kiev Lo dice ai media vaticani l'Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, che ha fatto prima tappa a Leopoli portando personalmente gli aiuti raccolti nei giorni scorsi.Il cardinale Krajewski ha raggiunto il Paese in guerra guidando un camion pieno degli aiuti per il grande freddo. Ora proseguirà all'interno per la distribuzione nelle città interne ...