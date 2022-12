Il caos anche verbale della sinistra

Leggi su panorama

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il futuro del Pd è un rebus inestricabile. A voler trovare un senso alle esternazioni che volano in questi giorni, rischiamo di rovinarci le feste. Prendiamo questa frase di Elly Schlein, la candidata alla segreteria che in teoria si propone di fare chiarezza nel marasma generale: “La sfida qui non è fare una resa dei conti identitaria. Non è nemisurarci con il termometro di quanto riformismo e quanto radicalismo serva. La sfida è quella di interrogare tutte le culture di provenienza che hanno formato questa importante storia del Partito Democratico, su una questione che oggi è ineludibile per tutti.: cioè come cambiamo questo modello di sviluppo che sta in qualche modo consumando il Paese”.rileggendo più volte l’invettiva, si fatica a trovare un capo e una coda. Ed è arduo individuare dei contenuti concreti. Fondamentalmente, trattasi di ...