Il Brasile vuole Mourinho come ct | inviato un intermediario a parlare con Mendes Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Non solo il Portogallo, anche ilJosécommissario tecnico.scrive che il presidente della Federcalcio brasiliana ha dato mandato ad undi convincere, il procuratore del tecnico della Roma. Il quotidiano scrive: “Unpartirà in queste ore da San Paolo. Sulla sua agenda, un solo nome: quello dello Special One. Il, la nazionale pentacampione ai Mondiali,regalarsi un tecnico all’altezza della fama delle proprie stelle”. “Ednaldo Rodrigues, il presidente della Cbf, la federcalcio brasiliana, ha deciso di prendere personalmente in mano il dossier: ha dato mandato a un potente agente internazionale di iniziare a tessere i rapporti e a ...