Il 2022 degli addii | tanti i volti amatissimi della cultura e dello spettacolo che ci hanno lasciato

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Sonogli scomparsi illustri e inoti – molti dei quali molto amati- ai quali abbiamo detto addio in questo. L’anno che sta per concludersi ha segnato la scomparsa di tante personalità appartenenti a vari mondi, dalla ultura allom da scrittori e giornalisti a registi e attori; musicisti e can, fotografi e stilisti. Nella categoria ‘letteraria’ che può tenere insieme gli scrittori e i giornalisti, rientra una figura che ha fatto la storiacomunicazione einformazione in Italia, come Piero Angela: il re dei divulgatori scientifici televisivi, ideatore di programmi di successoRai come ‘Quark’ e ‘Superquark’. Morto all’età di 91 anni. Il...