Ho scritto a Meloni E lei ha detto | lo so Calenda accusa | solo fango? | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) "Hoa Giorgiaavvertendola che nel 2023 la sanità sarebbe saltata per aria. Lei mi ha risposto 'lo so però...'". Carlo, intervenuto a Tagadà su La7, rivela lo scambio di vedute avuto con la premier sulla manovra. Il sospetto che si tratti diè alto, visto che il leader di Azione non conclude la risposta della presidente di Fratelli d'Italia. E questo fa una bella differenza. In compenso, pochi minuti dopo,aggiunge su Twitter: "? Altro che pronta. Il suo governo ha deragliato alla prima curva con una manovra piatta, senza visione. Non sapevano neanche loro cosa volevano fare. E la sanità salterà in aria". "Fare una manovra dove non c'è nulla per i giovani, la sanità, gli investimenti richiede perizia. Investire ...