Highlights Baskonia-Virtus Bologna 90-79 | Eurolega 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ilcon glidi, sfida valida come quindicesima giornata dell’di basket. Quinta vittoria consecutiva per la formazione di Vitoria, che deve rinunciare quasi subito ad Howard ma nonostante ciò mette in campo una prestazione da squadra forte e matura, andando a prendersi una meritata vittoria. Niente da fare per i ragazzi di coach Scariolo, che comunque, con i colpi ad intermittenza dei propri campioni, riesce a tenere un passivo accettabile dopo aver toccato il -20 (ma anche il -6 nel quarto quarto): 90-79 il risultato finale. Di seguito e in alto, le migliori immagini della partita. LA CRONACA PROGRAMMA TV 15^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE SportFace.

Sky Sport

Nella gara della 14ª giornata di Eurolega, ilvince per 70 - 76 in casa del Fenerbahce. Guarda il video con glidel ...Nella prossima giornata la Virtus volerà in trasferta sul campo del, che ha battuto a sorpresa la capolista Fenerbahce. Eurolega, Baskonia Vitoria-Virtus Bologna 90-79: gli highlights La Virtus sfida il Baskonia nel 15° turno di Eurolega: si affrontando due squadre in serie positiva. Coach Scariolo senza gli indisponibili Cordinier, Mickey e Ojeleye. Palla a due alla Fernando Buesa ...Highlights Virtus Bologna-Maccabi 78-73, Eurolega 2022/2023 (VIDEO). Vittoria in rimonta per Bologna che vince grazie ai 15 punti di Hackett e Teodosic.