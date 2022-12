Hasib Omerovic | le foto della tortura | i segni sui dei cavi elettrici sui polsi negli scatti dell’agente sotto accusa

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nel corso dei 15 minuti in cui il 15 luglio 2022 è rimasto in casa dicon i colleghi il poliziotto Andrea Pellegrini ha scattato 10. Seiriprendono il cittadino di etnia rom durante l’identificazione nell’appartamento di via Gerolamo Aleandro a Primavalle. E secondo l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari Enzo Damizia costituiscono l’elemento di prova per contestare all’agente il reato di. Nel primo scattomostra agli agenti il documento di identità. E non hasui. Nella secondaè seduto in un’altra stanza. E lì, sul polso sinistro, compare un’escoriazione. Il cavo elettrico del ventilatore La relazione su questi, racconta oggi il ...