Harry e Meghan svuotano il sacco | È sempre stato tutto finto! | la nuova accusa al sistema

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 23 dicembre 2022)nel loro documentario raccontano un dettaglio incredibile sul giorno in cui hanno deciso di sposarsi. Non mancano le frecciatine alla Royal Family. Il documentario dista facendo ancora discutere. Le prime puntate hanno fatto tremare i membri della famiglia reale preoccupati di cosa avrebbero potuto dichiarare i due ribelli. Anche se hanno parlato in manierapositiva di tutti, William ha deciso di non prendere visione delle prime tre puntate pubblicando con sua moglie, il giorno dell'uscita delle ultime puntate, uno scatto di famiglia con gli auguri per le feste. Forse hanno cercato di rubare la scena ai due americani che con questo documentario hanno superato qualsiasi primato. Il loro è il più visto in assoluto nonostante sulla piattaforma streaming con la quale ...