Euronews Italiano

Lo ha detto il sindaco di Roma Robertodurante una conferenza stampa in Campidoglio. "... Questo è quello chedi fare alla ripresa con il governo per sostenere quella mole di ...... la giuntaha recentemente adottato una direttiva che deroga l'art. 5 del Piano Casa. Da ... 'che il pubblico si assuma le proprie responsabilità', propone Manti nel dossier, 'è stata ... Gualtieri, chiediamo al governo un tavolo per Roma Capitale "Ora bisogna aprire un tavolo per Roma Capitale. Lo chiediamo formalmente per dare un adeguato sostegno alle funzioni che Roma Capitale svolge. (ANSA) ...'Siamo in contatto con le forze dell’ordine per capire cosa è successo. Le indagini sono in corso'. “Stiamo cercando di capire l’esatta dinamica dell’episodio che appare molto grave. Siamo in contatto ...