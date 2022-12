Grava | “Ambrosino in Nazionale una gioia immensa” | poi il focus su tre giovani del Napoli

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Gianluca, ex calciatore dele attuale dirigente del club azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissper parlare della grande soddisfazione per la convocazione allo stage delladi Giuseppe, attaccante dele attualmente in prestito al Como. Di seguito, quanto evidenziato: “Convocazioneallo stage della? È stata unada parte mia e di tutto il settore dove il ragazzo è cresciuto. È merito di tutto l’equipe che lavora nel settore che ha dato un grande contributo alla sua crescita. Ha coronato un sogno, sono davvero contento per lui”.: “Il territorio va valorizzato, c’è tanta qualità” Lo scouting è ...

