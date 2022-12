Grassani | «I rischi della riapertura del caso plusvalenze? Ecco cosa potrebbe succedere»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Mattia, legale del Napoli, commenta al Corriere dello Sport la richiesta didelche coinvolge la Juventus e altri club Mattia, legale del Napoli, commenta al Corriere dello Sport la richiesta didelche coinvolge la Juventus e altri club. Le sue dichiarazioni: RICORSO PROCURA FIGC – Si tratta di un ricorso per revocazione, ossia dell’unico strumento che consente ladi un procedimento su cui si è formato il giudicato. L’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che tutte le decisioni degli organi di giustizia sportiva, anche definitive, possano essere impugnate in presenza di determinati presupposti previsti in maniera tassativa. I presupposti? ...