Grande Fratello Vip | urla fuori dalla porta rossa | “Antonella vergognati | Tavassi siamo tutti con te” E la regia stacca l’audio

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nel bene o nel male basta che se ne parli, giusto? Ecco quindi come i donnalisi rimangono sempre e comunque i protagonisti di questa nuova edizione delVip. Questa volta a criticareFiordelisi ed Edoardo Donnamaria è stata una donna che si è messa adre all’esterno della casa. Nella giornata di oggi i concorrenti hanno udito la voce della signora che, armata di megafono, si è posizionataper far sapere la sua opinione sulla coppia: “con te”. I primi a captare quanto detto sono stati Edoardo, uno dei diretti interessati, Micol Incorvaia e Oriana ...

Vanity Fair Italia

È lì con la moglie Cathryn e presto anche con la sorella Mila, partita da Cremona per raggiungere ile passare con lui il Natale. Sulle condizioni di salute dell'ex Juventus c'è...... per aver rimosso un tatuaggio condiviso con Antonella Fiordelisi , una concorrente delVip 7 quando stavano insieme: 'Non ci sto più insieme da tanto tempo che me lo tengo a fare ... Grande Fratello Vip 7: l'entrata della (vera) governante di Alfonso Signorini è segno che tutto fa brodo Luca Salatino commenta caustico la mancanza di rispetto di alcuni inquilini del Grande Fratello Vip, trovando l’appoggio di Luca Onestini.Non c'è pace per Alfonso Signorini: un'altra polemica ha travolto la settima edizione del Grande Fratello Vip. Tutta colpa della nuova concorrente, la modella marocchina Dana Saber, che si è lasciata ...