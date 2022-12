Grande Fratello Vip 7 | giorno 95 | commenti al live

Vanity Fair Italia

"Walter - ha esordito il presidente - era unsognatore e sognava tutti i giorni, amando in ... e alla moglie di Gian Mario, Noris, con la figlia Alessandra, da Camillo Farisoglio,di ...Innanzitutto buonasera Giacomo, inizio subito con il chiederti come hai vissuto le tue esperienze ai due realityVip ed Isola dei famosi "Allora - spiega Urtis - dal momento che ... Grande Fratello Vip 7: l'entrata della (vera) governante di Alfonso Signorini è segno che tutto fa brodo Una nuova polemica travolge il Grande Fratello Vip. Colpa delle frasi pronunciate dalla nuova concorrente Dana Saber. La modella, parlando in giardino con Sarah Altobello e Attilio Romita, ...Raffaella Fico ha parlato di Soleil Sorge facendole non solo i complimenti per il ruolo di opinionista supplente al Grande Fratello Vip ma anche svelando che ha fatto poi con la querela ...