Governo | Meloni a Baghdad | “No stabilità in Medio Oriente senza Iraq forte”

La presidente del Consiglio Giorgiaè giunta a Baghdad, in Iraq, dove questa mattina è stata accolta dal premier Mohammed Shia al - Sudani con cui ha avuto un colloquio al Palazzo del. "Un Iraq forte è una condizione per ...ha espresso apprezzamento per la decisione deliracheno di istituire il 25 dicembre come festa nazionale. Manovra governo, news. Governo pone la fiducia: ok definitivo atteso il 24 dicembre L'Iraq è un Paese amico che ha dimostrato ancora una volta di credere nella democrazia con la recente formazione del Governo". È quanto ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita ...Giorgia Meloni è giunta a Baghdad, in Iraq, dove questa mattina è stata accolta dal primo ministro Mohammed Shia Al Sudani con cui ha avuto un colloquio al Palazzo ...