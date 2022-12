Gothic Lips il beauty trend del 2023 | ecco come ricrearlo

Stile e Trend Fanpage

Rossetti scuri, i più belli dell'inverno guarda le foto Leggi anche › Nefertiti, la sfumatura di labbra (e rossetto) più trendy della PE 2022 Tendenze beauty 2023: il ritorno del '-...Rossetto nero, il beauty trend da non perdere Insomma, ci siamo ormai abituate alle blackche ... Dall alluresensuale, sta bene a tutte, ma lo eviterei se si hanno dei tratti del viso ... Il make up più trendy dell'inverno è il gothic chic: labbra dark e occhi ... Labbra scure o lip gloss neri: il Gothic Chic è la tendenza beauty del 2023 con le sue atmosfere dark. Ecco come ricrearli!Jenna Ortega who plays Wednesday Addams in the Netflix reboots has ignited the stylishly sullen goth-girl trend this season. The Victorian-style trend has been seen on the likes of Lily Collins.