Gli sbarchi? Colpa della sinistra L' attacco di Lega e Fratelli d' Italia

Il Primato Nazionale

Nel 2022,di immigrati sono aumentati del 775 per cento rispetto al 2019 , anno in cui erano in vigore i Decreti Sicurezza dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini . All'epoca, ...Il porto di Livorno non è un porto per. Non è abituato a gestire situazioni simili ed è ... Questo lo sappiamo perevidenti segni di tortura sul corpo" Infine il sindaco Salvetti: "Devo dire ... Sbarchi di immigrati aumentati del 775%: vi mostriamo tutti i dati choc del 2022 ROMA Hanno superato quota 100mila gli arrivi via mare in Italia nel 2022: sono per la precisione 100.985, secondo i dati forniti quotidianamente dal Viminale. In un anno, dunque, gli… Leggi ..., anno in cui erano in vigore i Decreti Sicurezza dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. All’epoca, bastarono poche norme per frenare l’immigrazione clandestina sebbene, come è stato poi sv ...