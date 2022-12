Giro d’Italia 2023 | cambia il percorso della tappa di Bergamo Aggiunta la salita di Miragolo San Salvatore

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ilquindicesimadelsubisce una modifica. La frazione in programma il prossimo 21 maggio, con partenza da Seregno e arrivo a, risulta particolarmente insidiosa ed è stataunanella parte centrale del tracciato. Laè stata così allungata di quattro chilometri (da 191 km si passa a 195 km) e il dislivello complessivo sfiorerà i 4000 metri. La nuovaè ilSan, un GPM di seconda categoria (4,9 km al 7,4% di pendenza media), posto dopo 110 km e dopo che il gruppo avrà già affrontato il Valico di Valcava (prima categoria dopo 46 km) e il Selvino (seconda categoria dopo 98 km). ...

Sky Sport

Padre di cinque figli, il secondo di loro, 17 anni, da circa un anno segue proprio Fratellia Padova ed è solito scherzare con il padre prendendolo bonariamente in. " Quando gli ...... ma se questa attitudine non viene sviluppata neldi pochi ... la più antica associazione scout italiana fondata innel ...porterà in un mondo colorato e assurdo dove vige un'unica parola'... Giro d'Italia 2023, Roglic annuncia la partecipazione: "Amo questa gara"