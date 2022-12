“Giorni complicati” Bianca Atzei | paura dopo il ricovero al nono mese di gravidanza | come sta

Today.it

La cantante è ancora ricoverata e aggiorna i fan sulle sue condizioni di ...Leggi Anche Bianca Atzei posa con il pancione nudo, countdown iniziato Il racconto della paura 'Ho passato- ha spiegato Bianca Atzei su Instagram - con esiti sempre in ... Bianca Atzei dall'ospedale, un'infezione al nono mese: "Giorni complicati con esiti in peggioramento" La signora, una 63enne di Melito ormai stremata, ha chiesto aiuto ai carabinieri. La risposta dei militari è stata sorprendente. La donna ora sarà seguita dagli enti assistenziali ...Bianca Atzei sta bene ma è ancora in ospedale. Qualche giorno fa il compagno Stefano Corti aveva fatto sapere sui social che la cantante - al nono mese di gravidanza - era ricoverata alla clinica Mang ...