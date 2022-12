(Di venerdì 23 dicembre 2022) Dopo essere stato ricoverato per qualche giorno, il comico fiorentino fa sapere in un video di stare. E scherza: 'Adesso non mi gira neanche la testa.a tutti idiche ...

LA NAZIONE

Dopo essere stato ricoverato per qualche giorno, il comico fiorentino fa sapere in un video di stare molto meglio. E scherza: 'Adesso non mi gira neanche la testa. Grazie a tutti i medici di Prato che ...Ho sempre sognato - ci confida, da noi intervistato - di fare questo mestiere e ci sono riuscito . Questa, nonostante le mie vicende familiari siano state anche drammatiche, è una ... Giorgio Panariello e la labirintite: "Sto molto meglio, grazie ai medici di Prato" Dopo essere stato ricoverato per qualche giorno, il comico fiorentino fa sapere in un video di stare molto meglio. E scherza: "Adesso non mi gira neanche la testa. Grazie a tutti i medici di Prato che ...Giorgio Panariello, dopo essere stato ricoverato in ospedale per una grave forma di labirintite, ringrazia i medici di Prato per l'assistenza e le cure fornite: "Molti di voi hanno collaborato alla mi ...