Giorgia Meloni | «L' Italia non chiederà il Mes Lo posso firmare con il sangue»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Sulla delicata questione del Fondo Salva Stati, il Presidente del Consiglio ha spiegato chiaramente la posizione sua e del governo: «Finché io conto qualcosa, che l'non acceda al Mes locon il» perché è «troppo poco utile». Il presidente del Consiglio ha poi sottolineato: «Ma ci chiediamo perché il Mes non è mai stato usato da nessuno? Perché le condizionalità sono troppo stringenti e perché il Mes è un creditore privilegiato, cioè in caso di difficoltà è il primo a dover essere restituito». E ancora: «Allora io vorrei capire se c'è un modo per cui il Mes sia un fondo utile e che non rischi di metterci un cappio».

BAGHDAD (IRAQ) (ITALPRESS) – "Sono davvero molto lieta di essere oggi qui in Iraq in quello che rappresenta la mia prima missione bilaterale fuori dall'Europa. L'Iraq è un Paese amico che ha dimostrat ...