Giorgia Meloni in visita a Baghdad | “Accolta con la bandiera irlandese” “No | effetto ottico”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Il premier iracheno riceve il premier italiano con bandiere irlandesi, non italiane! Questi dettagli dovrebbero essere organizzati con cura!”. A rivelare la “gaffe” del cerimoniale iracheno, su Twitter, è Ali Al-Mikdam, ricercatore iracheno e giornalista freelance. Oggisi trova aper farai soldati italiani impegnati nel Paese. Questa mattina, la Presidente del Consiglio ha avuto un colloquio con con Mohamed Shia Al-Sudani, premier iracheno, al Palazzo del Governo. Ma è proprio l’ambasciata italiana in Iraq a smentire l’errore e parla di: “Smentiamo ufficialmente la notizia di un supposto errore riguardante l’immento dell’incontro odierno del Presidente del Consiglio...

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "La Presidente incontra i militari italiani in missione in Iraq" che si è tenuta a Baghdad venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 10:00. Con (presidente del Consiglio dei Ministri, Fratelli ... Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "La Presidente in visita ai militari italiani ad Erbil nel Kurdistan iracheno" che si è tenuta a Erbil venerdì 23 dicembre 2022 alle 15:00. Con (presidente del Consiglio dei Ministri, ...